Am Hohen Tor in Homberg (Ohm) stürzte eine Tanne auf die Straße, die Freiwillige Feuerwehr rückte mit Motorkettensägen an. Bild © Philipp Weitzel

Sturmtief Thomas braust über das Land und hat zahlreiche Bäume entwurzelt. Die Bahnstrecke zwischen Niedernhausen und Idstein musste gesperrt werden. Auch eine Landstraße bei Jossgrund ist nicht mehr befahrbar.

Mit Weiberfastnacht war am Donnerstag die diesjährige Narren-Kampagne in ihre entscheidenden und letzten Tage gestartet. Pünktlich dazu hob auch der Wind zu gewaltigem Jaulen an: Sturmtief Thomas fegte mit orkanartigen Böen über das Land - bis zum späten Abend blieb es aber zumeist bei kleineren Schäden.



Zwischen Niedernhausen und Idstein (Rheingau-Taunus) stürzte ein entwurzelter Baum in die Oberleitung der Bahn. Die Strecke musste gesperrt werden. Laut Bahn sollten die Reparaturarbeiten noch bis Freitagvormittag andauern. Derzeit pendeln Busse zwischen Idstein und Niedernhausen.

Der Sturm entwurzelte vor allem in Nordhessen zahlreiche Bäume, die Polizei zählte bis zum späten Abend rund 20 Einsätze. Auch in Osthessen wurden Bäume entwurzelt und Äste abgeknickt.



In Butzbach (Wetterau) lösten sich Dachziegel von einer Scheune und krachten auf ein Auto. Im Main-Kinzig-Kreis wurde die Landstraße 3179 bei Jossgrund wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Die Straßenmeisterei will sie am Freitagmorgen von der Fahrbahn räumen.





Unwetterwarnungen beachten

hr-Meteorologen Tim Staeger rät dazu, die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Auge zu behalten, da diese kurzfristig und regional recht genau über bevorstehende Stürme informierten. Doch eine Beruhigung ist in Sicht.

Während für Freitag - "auf der Rückseite des Sturmtiefs" (Staeger) - Schneeschauer im Flachland und anhaltender Schneefall im Bergland sowie deutlich kältere Luft bis hin zu Frost in der Nacht auf Samstag zu erwarten seien, werde es am Samstag wieder milder. Wenn auch regnerisch.



Dass so wie im vergangenen Jahr wegen Sturmgefahr Rosenmontags- und Fastnachtsdienstagsumzüge ausfallen müssen, droht dieses Mal nach aktuellem Stand also nicht. In Hessen konzentrieren sich die Straßenumzüge der Fastnachter auf Samstag bis Dienstag.



Vor allem in Nordhessen sollten die Narren aber nicht ohne Regenschirm zu den Umzügen am Fastnachtssonntag gehen. In Südhessen könne dagegen sogar die Sonne durchkommen, sagt der hr-Meteorologe. Insgesamt also "Achterbahn-Wetter" (Staeger) zu den närrischen Tagen, und das passt dann ja auch.