Ein umgekippter Lkw samt Anhänger hat am Donnerstagmorgen die A45 bei Dillenburg blockiert. Eine Sturmböe hatte den Lkw auf einer Brücke erwischt. Im Berufsverkehr sorgte das für Chaos.

Für ganz Hessen warnt der Wetterdienst am Donnerstag vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. Eine der Böen hat am Donnerstagmorgen einen Lkw auf der Autobahn 45 erwischt. Der 7,5-Tonner sei gegen 6 Uhr auf der Fahrt in Richtung Süden auf der Ambachtalbrücke der Sauerlandlinie zwischen Dillenburg und Herborn (Lahn-Dill) mitsamt seinem Anhänger umgekippt, sagte ein Polizeisprecher.

Das Gespann sei vermutlich kaum oder gar nicht beladen gewesen. Die Autobahn wurde in der betroffenen Fahrtrichtung zwei Stunden lang komplett gesperrt. Im Berufsverkehr sorgte das für einen Stau, der rasch eine Länge von mehr als zehn Kilometern erreichte. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Mühsame Bergung

Ein Kran zog den umgekippten Laster mit Anhänger so weit zur Seite ziehen, dass gegen 8.30 Uhr eine der zwei Spuren in Richtung Hanau wieder freigegeben werden konnte. Dann sollte das Gespann aufgerichtet und abgeschleppt werden. Um 9 Uhr meldete die Polizei: "Vollsperrung aufgehoben - Unfallstelle ist geräumt!"

Polizei Mittelhessen @Polizei_MH Update zu Vollsperrung A45 zw. AS Dillenburg u. AS Herborn : Die Vollsperrung ist aufgehoben - Unfallstelle ist geräumt!

Die Höhe des Schadens ist unbekannt, da zunächst keine Informationen über eine mögliche Fracht im Laster vorlagen.