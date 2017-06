Ein Autofahrer ist am Dienstag im osthessischen Breitenbach von einer umstürzenden Tanne getroffen und schwer verletzt worden. Eine Windböe hatte den Baum umknicken lassen. Die hr-Wetterredaktion warnt: Es bleibt stürmisch.

Der Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag bei stürmischem Wetter auf einer Landstraße bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg), als eine Sturmböe eine Tanne umknicken ließ. Wie die Polizei berichtete, krachte der Baum direkt auf Dach und Motorhaube des vorbeifahrenden Pkw.

Der Mann wurde ein seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert.

Wälder möglichst meiden

hr-Meteorologe Joachim Pütz rät zur Vorsicht: "Wälder sollte man bei dieser Wetterlage generell meiden." Auch lose Gegenstände wie aufgeklappte Sonnenschirme sollten vorsichtshalber in Sicherheit gebracht werden. "So eine Windböe ist ein lokal isoliertes Ereignis, das sich schwer genau vorhersagen lässt." Besonders wenn Schauer gemeinsam mit Gewitter auftreten, steige das Risiko für plötzliche Böen.

Auch im weiteren Verlauf des Tages sei in Hessen mit starkem Wind zu rechnen. Besonders betroffen sei der Kreis Fulda, hier seien bis Mitternacht oberhalb von 800 Metern Sturmböen um 70 km/h möglich. Im Rest von Hessen gilt bis 20 Uhr eine Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h. In exponierten Berglagen sei mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 km/h zu rechnen. Und auch am Mittwoch wird es windig. Der West- bis Südwestwind sorgt für steife bis stürmische Böen und Schauer.