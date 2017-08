An einem Badesee in Rodgau ist bis Freitagabend weiter nach einer seit dem Vorabend vermissten Schwimmerin gesucht worden - ohne Erfolg. Ob die Suche am Samstag fortgesetzt wird, ist noch offen.

Die vermisste Frau wird seit Donnerstagabend im Strandbad Rodgau Nieder-Roden (Offenbach) gesucht. Am Freitag dauerte der Einsatz bis etwa 21 Uhr, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Den ganzen Tag über waren Boote, Taucher, ein Sonarboot und später auch Spürhunde im Einsatz.

Die Frau galt als gute Schwimmerin. Sie war nach Angaben der Polizei mit Freunden an dem Badesee. Als sie nicht zu ihrer Gruppe zurückkehrte, schlugen die Freunde am Donnerstag gegen 20.30 Uhr Alarm beim Bademeister, der die Polizei verständigte.

Strandbad bleibt geschlossen

Daraufhin suchten Polizei, Feuerwehr und DLRG schon am Donnerstagabend den See mit Booten ab. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass die Frau ertrunken ist. Ob die Suche am Samstag weitergeht, steht noch nicht fest. "Das wird am Morgen entschieden", sagte der Sprecher. Das Strandbad der Stadt Rodgau bleibt vorläufig geschlossen.