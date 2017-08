An einem Badesee in Rodgau wird auch am Freitag noch nach einer seit dem Vorabend vermissten Schwimmerin gesucht. Im Einsatz sind Boote, Taucher und Hunde, doch die Hoffnung schwindet.

Im Strandbad Rodgau Nieder-Roden (Offenbach) wird seit Donnerstagabend eine Frau gesucht. "Die Suche läuft noch weiter, bislang ohne Erfolg", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag kurz vor 14 Uhr. Im Einsatz seien Boote und Taucher, auch ein Sonarboot sei vor Ort. Angefordert seien Spürhunde.

Die Frau, die als gute Schwimmerin bekannt war, war nach Angaben der Polizei mit Freunden am dem Badesee. Als die Frau nicht zu ihrer Gruppe zurückkehrte, schlugen die Freunde am Donnerstag gegen 20.30 Uhr Alarm beim Bademeister, der die Polizei verständigte.

Bis in die späte Nacht hinein suchten Polizei, Feuerwehr und DLRG den See mit Booten ab. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Beamten gehen davon aus, dass die Frau ertrunken ist. Die Suche nach ihr ist dennoch am Freitag fortgesetzt worden. Das Strandbad der Stadt Rodgau bleibt vorläufig geschlossen.