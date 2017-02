"Vanni" soll die Attraktion im Katzendschungel des Frankfurter Zoos werden. Besucher und ein Tigerweibchen werden aber noch eine Weile warten müssen, ehe sie den neuen Sumatra-Tiger sehen dürfen.

Der Frankfurter Zoo ist um eine Großkatze reicher: Am Montag traf ein sechsjähriger Sumatra-Tiger namens "Vanni" ein. Die nächsten Wochen werde das Tier noch in der Quarantänestation verbringen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Wenn alles gut gehe, könne "Vanni" dann Anfang März in den Katzendschungel einziehen, sagte Zoodirektor Manfred Niekisch.

Bis dahin müsse sich der Neuankömmling langsam aber sicher mit dem 15-jährigen Tiger-Weibchen "Malea" vertraut machen, erklärte Niekisch. Beide würden vorerst getrennt voneinander gehalten. "Wir müssen erst schauen, ob sich die beiden verstehen. Sie sollen genug Zeit haben, sich aneinander zu gewöhnen."

Unaufgeregt in neuer Umgebung

Anpassungsprobleme lasse "Vanni" in den ersten Tagen in seiner neuen Heimat nicht erkennen, berichtete der Zoo. Der Tiger habe den Transport in einem Lastwagen vom spanischen Benidorn nach Frankfurt problemlos überstanden und in der Quarantänestation bereits gut gefressen.

Das Exemplar der laut Zoo in freier Wildbahn stark bedrohten Art wurde den Angaben zufolge im Mai 2010 in Rotterdam geboren, 2012 zog "Vanni" in den Tierpark Terra Natura in Benidorm um.