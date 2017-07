Löscharbeiten am ausgebrannten Supermarkt

Löscharbeiten am ausgebrannten Supermarkt Bild © Raphael Stübig (hr)

Ein Supermarkt in Höchst im Odenwald ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Verletzt wurde niemand, aber die Schadenshöhe ist immens.

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ausgebrochen. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Beamten hätten die Räumung des Marktes veranlasst, der daraufhin bis auf die Außenmauern ausbrannte.

Rund 15 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Supermarkt. Alle hätten das Gebäude unverletzt verlassen können, teilte die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren waren auch am Nachmittag noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Supermarkt der Arbeiterwohlfahrt

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzleitung brach das Feuer in der Zwischendecke aus, möglicherweise durch einen Defekt in der Klimaanlage. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mit Erkenntnissen wird erst in der kommenden Woche gerechnet. Der Schaden wird auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt.

Der Lebensmittelmarkt im Zentrum von Höchst wird vom Arbeiterwohlfahrtsverband Südhessen betrieben. Dort arbeiten größtenteils Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung.

Sendung: hr-iNFO, 07.07.2017, 16.00 Uhr