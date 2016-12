Rettungskräfte waren bei einem Supermarkt in Kelsterbach im Einsatz

Vor einem Supermarkt in Kelsterbach hat ein Unbekannter Reizgas auf Passanten versprüht. Das Gas zog auch in das Geschäft, das darum geräumt wurde.

Vier Menschen seien durch den Reizgasangriff am Freitagabend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei hessenschau.de. Darunter waren drei Passanten, die ein unbekannter Mann vor dem Markteingang in Kelsterbach (Groß-Gerau) mit dem Gas besprüht hatte. Zudem wurden einem Kunden, der sich in dem Laden aufgehalten hatte, die Augen ausgespült.

Eine Wolke des Reizgases sei von außen in den Supermarkt gezogen, beschrieb der Polizeisprecher die Situation. Das Geschäft am Südpark sei darum geräumt und ein größerer Rettungseinsatz ausgelöst worden. Später habe der durchgelüftete Laden dann wieder öffnen können.

Polizei sucht unbekannten Angreifer

Warum der Unbekannte die drei Menschen vor dem Markt angriff, blieb unklar. Nach ihren Angaben gab es keinerlei Anlass, auch würden sie den Mann nicht kennen, erklärte die Polizei. Nach dem Unbekannten wird gefahndet.