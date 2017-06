SUV fährt in Fußgängergruppe

Ein Auto ist in Frankfurt in eine Fußgängergruppe gefahren und hat drei Menschen verletzt. Der Fahrer hatte offenbar an einer roten Ampel die Geduld verloren.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr im dichten Frankfurter Berufsverkehr. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, versuchte der Fahrer eines schweren, schwarzen SUV, auf der Wächtersbacher Straße im Stadtteil Fechenheim im Rückstau vor einer roten Ampel zu wenden.

Fußgänger frontal erfasst

Beim Ausscheren übersah der Mann offenbar eine dreiköpfige Fußgängergruppe, die gerade die Straße überqueren wollte. Der Wagen erfasste die Fußgänger frontal. Zwei Frauen seien durch den Aufprall schwer und ein Mann leichter verletzt worden, sagte die Sprecherin. Alle drei kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Das Auto wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

Noch sei unklar, ob die Fußgänger bei roter oder grüner Ampel die Straße kreuzten. Ein Sachverständiger sollte vor Ort den Unfallhergang klären. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Bereich Fechenheim und Riederwald.