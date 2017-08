Nach drei Tagen in der JVA Gießen Tatverdächtiger nimmt sich in U-Haft das Leben

Er stand unter dem Verdacht, vorsätzlich ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt zu haben. Nach nur drei Tagen in Untersuchungshaft hat sich der 47-Jährige in der JVA Gießen das Leben genommen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Erst am vergangenen Freitag war der 47-Jährige in Gießen in Untersuchungshaft gekommen. In der Nacht zum Montag erhängte sich der Mann in seiner Zelle in der JVA Gießen. Das bestätigten die Staatsanwaltschaften Gießen und Marburg am Mittwoch.

Er stand in Verdacht, vor zwei Wochen vorsätzlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stadtallendorf gelegt zu haben. Dabei erlitten die 46 Jahre alte Wohnungsinhaberin, der 17 Jahre alte Sohn und eine 22 Jahre alte Besucherin Rauchgasverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter soll zum persönlichen Umfeld der Wohnungsinhaberin gehört haben.

"Unauffällig und kooperativ"

Der 47-Jährige war am Freitag in Stadtallendorf festgenommen und an die JVA Gießen übergeben worden. Ein psychologisches Gespräch verlief nach Angaben des JVA-Sprechers "unauffällig und kooperativ". Anzeichen dafür, dass der Verdächtige selbstmordgefährdet sein könnte, gab es nicht. Die Zelle des 47-Jährigen wurde deshalb nicht ständig überwacht. Der Verdächtige konnte außerdem, wie in Untersuchungshaft üblich, seine eigene Kleidung anbehalten, wie der Sprecher erklärte.

Sendung: hr3, 02.08.2017, 12.00 Uhr