Tausende Motorradfahrer haben beim traditionellen Anlassen in Gründau die Saison eröffnet. Dabei trauerten sie auch um die Unfalltoten des vergangenen Jahres. Der ADAC fordert mehr Schutz für die Biker.

Rund 4.500 Menschen - viele auf ihren Motorrädern - kamen am Sonntag nach Gründau (Main-Kinzig) zum sogenannten Anlassen, dem kirchlich begleiteten Start in die Motorradsaison. Beim Gottesdienst taufte Pfarrer Thorsten Heinrich zwei Kinder und traute ein Biker-Paar. Aber auch jene, die auf der Straße ihr Leben verloren, waren - wie jedes Jahr - Thema beim Treffen. In Hessen sind im vergangenen Jahr 39 Motorradfahrer tödlich verunglückt.

ADAC: "Viele Fahrer überschätzen die Herausforderung."

Pfarrer Heinrich rief die Biker deswegen zu mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf. Der Geistliche ist der Fachbeauftragte der beiden hessischen evangelischen Landeskirchen EKKW und EKHN. Das Motorradtreffen soll auch über sicheres Fahren informieren.

400 Kurven bereits mit Sicherheitsschutz

Die häufigsten Ursachen von Unfällen mit Motorrädern sind laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit, zu wenig Abstand und riskante Überholvorgänge. Der ADAC forderte zum Auftakt der neuen Saison technische Verbesserungen zum Schutz verunglückter Biker. Mit einem so genannten Unterfahrschutz an den Leitplanken könnten in gefährlichen Kurven Leben gerettet werden, erklärte ADAC-Referentin Manuela Türoff.

Der zusätzlich angebrachte Blechstreifen verhindert, dass Motorradfahrer bei einem Sturz unter die Leitplanken oder gegen Pfosten rutschen. Laut Verkehrsbehörde Hessen Mobil sind in Hessen bereits über 400 Kurven mit einer Gesamtlänge von gut 25 Kilometern mit einem solchen Unterfahrschutz ausgestattet. Weitere kämen hinzu.

Der ADAC wünscht sich mehr solcher Absicherungen an den Straßen - vor allem in den bei Motorradfahrern besonders beliebten Gebieten. Dazu gehören der Große Feldberg im Taunus, der Odenwald, der Hoherodskopf im Vogelsberg und der Edersee in Nordhessen. "Was die Motorradfahrer an diesen Gebieten reizt, ist die Kombination aus Haarnadelkurven und einer tollen Aussicht", sagte Türoff.

Feiern nach dem Gottesdienst

Nach dem Gottesdienst in der kleinen Dorfkirche in Gründau rollte die Motorradkolonne mit tausenden Fahrern auf das Festgelände im nahegelegenen Gelnhausen. Dort wurde ein Musik- und Unterhaltungsprogramm geboten. Das Anlassen in Hessen ist eines der größten Motorradtreffen in Deutschland und findet dieses Jahr zum 36. Mal statt.