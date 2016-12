Taxi-Notstand in Hünfeld an Silvester

Ab dem 31. Dezember wird es in Hünfeld kein Taxiunternehmen mehr geben. Pech für alle Hünfelder, die an Silvester auch ein Gläschen trinken wollen. Eine Mini-Notlösung wird es trotzdem geben.

Mit dem Taxi zur Silvesterparty und dann wieder nach Hause? Einige Hünfelder werden ihre Pläne zum Jahreswechsel nochmal ändern müssen - oder gleich nüchtern bleiben: In der osthessischen Stadt im Kreis Fulda gibt es ab dem 31. Dezember kein ortsansässiges Taxiunternehmen mehr. Taxiunternehmer Jürgen Hofmann hat seine Konzession zum Jahresende gekündigt.

Bürger verärgert und genervt

Ein Taxiunternehmen aus Fulda hatte die Übernahme des Betriebs bereits mit dem ausscheidenden Taxiunternehmer ausgehandelt. Doch am 28. Dezember platzten die Verträge überraschend. Jürgen Hofmann will seine Taxis nur noch bis einschließlich 30. Dezember fahren lassen. "In der Silvesternacht müsste ich sonst die Fahrgäste rausfahren, aber ab null Uhr ist mein Betrieb ja nicht mehr existent, und ich könne die Leute nicht mehr zurückfahren", sagt er.

Die Bürger sind verärgert und genervt, dass sie ausgerechnet zu Silvester keine Taxis haben. Ein Mann aus Hünfeld sieht sogar die Gefahr, dass manche an Silvester kurzerhand betrunken am Steuer sitzen werden, weil sie kein Taxi rufen können: "Das sollte doch verhindert werden und dazu trägt, finde ich, ein Taxiunternehmen auch bei."

Zwei Wagen aus Künzell sollen aushelfen

Inzwischen ist die Taxiunternehmerin Evelin Lorenz aus Künzell (Fulda) aktiv geworden. Sie hatte bereits in früheren Jahren einen Taxibetrieb in Hünfeld und will im Januar die Konzession für die Stadt beantragen. In der Silvesternacht will sie zwei ihrer fünf Wagen für Einsätze in Hünfeld bereithalten.

Dabei verspricht sie, den Fahrgästen keine Anfahrtskosten für die Strecke Künzell-Hünfeld zu berechnen. Der Grundpreis für Taxis in Hünfeld betrage 2,90 Euro und der Kilometerpreis belaufe sich auf 1,70 Euro.

Taxis müssen normalerweise immer an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Aber in der Silvesternacht, so hofft die Lorenz, seien ihre Wagen in Hünfeld so oft unterwegs, dass sie dort gleich wieder Folgeaufträge bekommen.

Neue Taxikonzession dauert Wochen

Bürgermeister Stefan Schwenk (CDU) sagt, wenn ein neuer Antrag für eine Taxikonzession bei der Stadt Hünfeld eingeht, dann schließe sich ein aufwendiges Prüfverfahren an. Dabei seien Anhörungsfristen zu beachten: "Sie können davon ausgehen, wenn alles gut laufen würde, dann dauert es etwa drei bis vier Wochen, so dass vor Mitte Januar nicht mit einer Taxikonzession gerechnet werden kann."

Langfristig will Evelin Lorenz auch die Taxifahrer aus Hünfeld übernehmen. Für die Silvesternacht bleibt es aber schwierig in Hünfeld - mit zwei Taxis aus Künzell für rund 15.000 Einwohner. In den Worten einer Hünfelderin trübt das die Silvesterfeier vor allem für Menschen, die etwas außerhalb feiern: "Für die Leute ist das schon bescheiden: Die müssen entweder da übernachten oder irgendwie anders heimkommen, das ist doof."