Ein Taxi hat auf einer Wiesbadener Kreuzung zwei Fußgänger erfasst. Ein Elfjähriger wurde dabei schwer verletzt.

Das Taxi mit einem 53-Jährigem am Steuer war am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Schwalbacher Straße / Emser Straße mit dem Wagen einer 64 Jahre alten Frau zusammengestoßen, wie die Polizei berichtete. Dabei wurde das Taxi auf eine Fußgängerinsel geschleudert.

Zwei Menschen, die auf der Insel standen, wurden erfasst, ein elfjähriger Junge erlitt dabei schwere Verletzungen. Er kam mit mehreren Unterschenkelbrüchen und Kopfverletzungen in eine Klinik. Ein 48 Jahre alter Mann kam mit leichteren Verletzungen davon.

Autofahrer wohl zu schnell

Zu dem Unfall kam es, weil vermutlich eins der beiden Autos zu schnell war und auch noch eine rote Ampel missachtet hatte, teilte die Polizei mit. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter ermitteln. Der Kreuzungsbereich wurde komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Sendung: hr-iNFO, 24.07.2017, 19.00 Uhr