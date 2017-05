Er soll nachts eine junge Frau in seinem Taxi mitgenommen und in einer dunklen Ecke Wiesbadens vergewaltigt haben. Jetzt hat sich ein 51-Jähriger der Polizei gestellt. Er ist einschlägig vorbestraft.

Die Polizei hat bereits am vergangenen Donnerstag einen Taxifahrer in Wiesbaden verhaftet, der vor etwas mehr als zwei Wochen eine Frau vergewaltigt haben soll. Das teilten die Beamten am Montag mit.

Die 23-jährige Frau hatte nach einem Disko-Besuch im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel am 6. Mai ein Taxi genommen. Für eine kurze Strecke fuhren noch zwei weitere Personen mit. Als die anderen beiden ausgestiegen waren, soll der Fahrer zunächst sexistische Bemerkungen gemacht haben, sie dann begrapscht haben und schließlich in eine dunkle Ecke in Wiesbaden-Erbenheim gefahren sein und die Frau vergewaltigt haben. Er soll dabei ausgenutzt haben, dass die Frau betrunken war.

Verdächtiger meldete sich freiwillig

Der Mann ist laut Polizei 51 Jahre alt. Er sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Wie der Wiesbadener Kurier schreibt, meldete der Mann sich freiwillig, habe aber bestritten, dass sich der Vorfall so abgespielt hat.

Er soll bereits 2013 als Taxifahrer eine Frau sexuell belästigt haben und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sein.

Sendung: hr-iNFO, 22.5.2017, 18.00 Uhr