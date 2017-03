Polizisten stehen vor dem Gelände der Bilal-Moschee in Frankfurt-Griesheim, wo am Mittwoch eine Razzia stattfand.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein Anfang Februar bei einer Großrazzia in Frankfurt festgenommener Terror-Verdächtiger kann nach Tunesien abgeschoben werden. Sein Heimatland hat die nötigen Papiere weitergeleitet.

Die für die Abschiebung des Mannes nötigen Unterlagen seien am Donnerstag von den tunesischen Behörden eingegangen, bestätigte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin".

"Der Terrorist sitzt in Haft und ich rechne damit, dass er bald abgeschoben wird", sagte de Maizière. Der 36-Jährige war am 1. Februar bei einer Großrazzia in Frankfurt festgenommen worden und sitzt in Hessen in Haft.

Noch Fragen offen

Bei den Vorwürfen gegen den Mann snd noch einige Fragen offen: So heißt es, er werde auch für den Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis am 2015 mit 20 Toten mitverantwortlich gemacht. Später erklärte die tunesische Justiz hr-iNFO, sie ermittle gegen den Mann doch nicht deswegen. Welche Vorwürfe in den von de Maizière erwähnten Papieren stehen, war am Sonntag unklar.

Die tunesischen Behörden hatten bei Interpol einen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Der Tunesier war 2003 mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen. Durch seine spätere Heirat mit einer Deutschen erhielt er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.

Lückenlos überwacht

Da Tunesien trotz mehrfacher Aufforderung zunächst nicht die notwendigen Papiere geschickt hatte, war der Verdächtige im November 2016 aus der Auslieferungshaft entlassen und im Anschluss von der Polizei überwacht worden - bis die Polizei am 1. Februar zugriff.

Sendung: ARD, Bericht aus Berlin, 12.3.2017, 18.30 Uhr