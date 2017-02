Der Hauptverdächtige verweigert im Gefängnis die Aussage, hunderte Datenträger müssen auf Beweise für das mutmaßliche Terror-Netzwerk durchsucht werden: Die Ermittlungen nach der Großrazzia in Hessen werden lang und beschwerlich.

Der unter Terrorverdacht in Hessen festgenommene 36-jährige Tunesier schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der Mann war am Mittwoch nach einer groß angelegten Razzia in ganz Hessen festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll für die Terrormiliz Islamischer Staat einen Anschlag in Deutschland vorbereitet haben. Bei seiner Vernehmung habe er keine Angaben zu diesen Vorwürfen gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle am Donnerstag in Frankfurt.

Der Tunesier sei in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) im südhessischen Raum untergebracht, die auf derartige Tätertypen gut vorbereitet sei, sagte ein Sprecher der Justizministeriums auf dpa-Anfrage. Die JVA sei eine Hochsicherheitseinrichtung. Den Standort nannte der Sprecher nicht. In Sachsen hatte sich im vergangenen Herbst ein Terrorverdächtiger in der Untersuchungshaft mit dem T-Shirt seiner Anstaltskleidung an einem Zellengitter erhängt. Danach war eine Debatte über den Umgang mit islamistischen Terrorverdächtigen im Gefängnis entbrannt.

Tunesien forciert Auslieferung

Der in Frankfurt festgenommene mutmaßliche Islamist war zuvor schon wegen zwei Terroranschlägen in seiner Heimat Tunesien gesucht worden. Er wurde monatelang rund um die Uhr von der deutschen Polizei überwacht, nachdem er im vergangenen Herbst aus der Auslieferungshaft entlassen werden musste. Nach Darstellung der deutschen Sicherheitsbehörden hatte Tunesien nicht rechtzeitig die benötigten Dokumente herbeischaffen können. Das wollen die tunesischen Behörden nun zeitnah nachholen.

Das weckt Erinnerungen an den Fall des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, den Tunesier Anis Amri. Auch seine Auslieferung war wegen fehlender Papiere gescheitert. Amri galt als Gefährder und war ausreisepflichtig. Zwischen ihm und dem nun Festgenommenen gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine Verbindung.

Sichergestelltes Material geschützt

Rund 1.100 Polizisten hatten am Mittwoch Dutzende Gebäude in Hessen durchsucht, darunter auch zwei Moscheen. Bei der Aktion seien mehrere hundert elektronische Speichermedien wie Rechner, Tablets und Handys sichergestellt worden, erklärte Badle. Deren Auswertung sei sehr aufwendig und kompliziert, weil die Festplatten teils verschlüsselt und mit Passwörtern geschützt seien. Wann mit weiteren Ermittlungsergebnissen gerechnet werden kann, sei daher noch offen, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag.

Weitere Informationen Hier fanden die Razzien statt 18 der durchsuchten Objekte in Frankfurt gehören zu Terrorverdächtigen, 15 zu Zeugen, also Kontaktleuten der Verdächtigen. In Offenbach wurden sechs Häuser durchsucht, darunter die Wohnung eines Terrorverdächtigen. Die anderen fünf Objekte waren Wohnungen von Zeugen oder Firmen. In Darmstadt gab es drei Durchsuchungen bei Nicht-Beschuldigten. In Wiesbaden wurden die Räume eines mutmaßlichen Mitglieds der Unterstützter durchsucht. Im Kreis Marburg-Biedenkopf waren die Beamten in zwei Gebäuden in kleineren Orten im Einsatz. Darin wohnten aber keine Beschuldigten. In Limburg wurden die Räume einer Kontaktperson durchleuchtet. Im Kreis Offenbach gab es einen Einsatz in einem nicht genauer genannten kleineren Ort. Im Kreis Groß-Gerau wurden fünf Gebäude durchsucht. Im Main-Taunus-Kreis standen zwei Objekte auf der Liste der Ermittler. Ende der weiteren Informationen

Die Ermittlungen im aktuellen Fall richten sich gegen insgesamt 16 Verdächtige im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Sie sollen überwiegend Tunesier sein. In 13 Fällen geht es um den Vorwurf, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Bei den Beschuldigten, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und nicht strafrechtlich verfolgt werden können, werde eine Abschiebung geprüft, hatte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) nach der Aktion angekündigt. Die Beschuldigten sollen nun engmaschig durch das Landeskriminalamt (LKA) kontrolliert werden.