Die saarländische Polizei hat am Samstagmorgen einen Mann festgenommen, der offenbar einen Terroranschlag plante. Jetzt wurde bekannt, dass der 38-Jährige zuvor in Nordhessen ansässig war.

Der am Samstagmorgen in Saarbrücken festgenommene Terrorverdächtige hat eine hessische Vergangenheit. Wie Oberstaatsanwalt Christoph Rebmann am Montag gegenüber hessenschau.de bestätigte, hatte der 38-Jährige am 12. Januar 2015 in Gießen einen Antrag auf Asyl gestellt und war danach in der Flüchtlingsunterkunft in Frankenberg (Eder) untergekommen. In dieser Einrichtung lebte er bis zum 1. August 2016 – und soll bereits dort auffällig geworden sein.

Verdacht auf versuchte Erpressung

Laut der Staatsanwaltschaft Saarbrücken soll es ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf versuchte Erpressung gegen den Syrer gegeben haben. Einzelheiten seien derzeit aber noch nicht bekannt, da die Ermittlungen erst am Anfang stünden. "Ansonsten ist uns strafrechtlich bislang nichts über ihn bekannt", sagte Rebmann.

Die saarländische Polizei hatte den Mann am Samstagmorgen in Saarbrücken unter dem dringenden Verdacht der Terrorismusfinanzierung festgenommen. Er soll mehrere Sprengstoffanschläge in deutschen Großstädten geplant haben und im engen Kontakt mit dem IS stehen.