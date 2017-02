Neue Details zu dem Terror-Verdächtigen, der vor wenigen Tagen in Frankfurt festgenommen wurde: Wie hr-iNFO berichtet, ist der Mann als Student nach Deutschland eingereist. Zwei Jahre später wurde er erstmals straffällig.

Der unter Terrorverdacht in Frankfurt festgenommene Tunesier kam nach Unterlagen der Frankfurter Ausländerbehörde 2003 mit einem Studentenvisum nach Deutschland. Das bestätigte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Zwei Jahre später heiratete er demnach eine Deutsche und erhielt deshalb in der Folge eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. Diese wurde ihm auch dann nicht aberkannt, als er sich 2008 scheiden ließ und wegen Misshandlung seiner Frau verurteilt wurde.

Mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten

Oberstaatsanwalt Alexander Badle von der Generealstaatsanwaltschaft Frankfurt fügte am Dienstag hinzu, dass die unbefristete Aufenthaltserlaubnis des Mannes seit dem Jahr 2010 gegolten habe. Nach seiner Rückkehr nach Tunesien sei der 36-Jährige dann im August 2015 wieder nach Deutschland eingereist und habe sich bei der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Gießen gemeldet.

Er habe jedoch nie einen Asylantrag gestellt. Die Behörden hatten nach seiner Festnahme erklärt, der Mann sei 2015 als Asylsuchender wieder nach Deutschland eingereist.

Nach Informationen von hr-iNFO ist der 36-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. 2005 war er wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ermittlungsverfahren wegen Betruges und gefährlicher Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sozialversicherungsgesetz wurden eingestellt, weil sich der Tatverdacht nicht bestätigte.

Doch keine Verbindung zu Anschlag auf Bardo-Museum?

Anders als zunächst von den Ermittlungsbehörden gemeldet, ist unklar, ob der Verdächtige im Zusammenhang steht mit dem Terroranschlag auf das Bardo-Museum in Tunis vor zwei Jahren.

Die tunesische Justiz ermittelt gegen den in Frankfurt verhafteten Tunesier ausschließlich wegen der Mitgliedschaft in einer Terrorzelle. Das teilte der Sprecher der Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft Tunis auf Anfrage von hr-iNFO mit. Damit widersprach er bisherigen Berichten, wonach der Mann wegen der Beteiligung an zwei Anschlägen in Tunesien mit vielen Toten gesucht worden sei.

Auf Nachfrage von hr-iNFO erklärte der Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, diese Information stammten aus Schreiben der tunesischen Behörden. Allerdings seien die Informationen bruchstückhaft und "kryptisch". Ein Haftbefehl aus Tunesien liege bisher nicht vor.

Mutmaßlich bereits an Terroranschlägen beteiligt

Der Tunesier war bei einer großangelegten Razzia gegen Salafisten vergangene Woche verhaftet worden. Er steht im Verdacht, an Terroranschlägen im Jahr 2015 in Tunesien beteiligt gewesen zu sein. Der 36-Jährige soll Kontakte in höchste Kreise der Terrormiliz IS haben. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Anschuldigungen.