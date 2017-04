Hunde sind in Wiesbaden kein Steuersparmodell.

Hunde sind in Wiesbaden kein Steuersparmodell. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

180 Euro pro Jahr: Damit ist Wiesbaden bei der Hundesteuer hessenweit spitze. Ein Gericht findet das in Ordnung. Die Begründung wird Katzenliebhaber freuen.

Wer in Wiesbaden einen Hund halten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Und zwar genauso tief, wie es die Stadt sich wünscht. Die beschlossene Erhöhung der Hundesteuer von 98 auf 180 Euro pro Hund und Jahr sei rechtmäßig, teilte das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Dienstag mit.

Die Hundesteuer sei eine Aufwandsteuer, hieß es unter anderem zur Begründung. Das Gericht findet es daher auch nicht ungerecht, dass für die Haltung anderer Tiere keine Steuer erhoben wird - zum Beispiel für die Haltung von Katzen: weil Hunde eine Beeinträchtigung darstellten, "die erheblich größer ist als die durch Pferde, Katzen und andere Tiere", wie es in der Begründung heißt.

Pferde, Katzen und andere

Bild © hessenschau.de

Auch wenn andere Kommunen viel weniger verlangten: Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz liege nicht vor, heißt es außerdem über die hohe Wiesbadener Steuer. Die Bemessung liegt demnach in der "Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden".

Je mehr Hunde desto teurer

Die Hundesteuer wird von jeder Kommune selbst festgelegt. Dabei gilt in der Regel: Je mehr Hunde, desto teurer wird es. Für den zweiten und dritten Hund müssen Halter meist mehr zahlen als für ihren ersten Hund.

Laut dem Bundes der Steuerzahler Hessen ist Wiesbaden Spitzenreiter. Am günstigsten ist es in Eschborn, einen Hund zu halten. Die Stadt im Main-Taunus-Kreis ist die einzige der 426 Kommunen in Hessen, die Hundehalter gar nicht zur Kasse bittet. Für die Haltung von Kampfhunden wird oft eine extra Steuer erhoben.