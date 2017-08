Bei einem Auffahrunfall auf der A3 in Unterfranken sind drei Personen verletzt worden. Ein wertvolles Turnierpferd aus Frankfurt erlitt so schwere Verletzungen, dass es eingeschläfert werden musste.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der A3 bei Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg. Nach Angaben der Polizei standen zwei Pkw mit Pferdeanhängern hintereinander in Fahrtrichtung Frankfurt in einem Stau. Der Fahrer eines herannahenden Kleintransporters erkannte den Stau offenbar zu spät und fuhr auf den hinteren Anhänger auf. Durch den Aufprall wurde dessen Zug-Auto samt Anhänger auf den davorstehenden Pferdeanhänger geschoben.

Eines der Pferde wurde aus dem Anhänger geschleudert und blieb schwer verletzt auf der rechten Fahrbahn liegen. Ein herbeigerufener Tierarzt musste das Tier nach Angaben der Polizei einschläfern. Es habe sich um ein sieben Jahre altes Springpferd im Wert von 200.000 Euro gehandelt.

A3 für Bergungsarbeiten gesperrt

Der 27 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters aus dem Landkreis Aschaffenburg sowie die 34-jährige Fahrerin und der 47 Jahre alte Fahrer der beiden Pkw aus Frankfurt erlitten leichte Verletzungen. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten war die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt vorübergehend komplett gesperrt.