+++ Dächer abgedeckt +++ Keller unter Wasser +++ Ausfälle und Verspätungen am Flughafen +++ Böen bis zu 120 km/h +++ Umgestürzte Bäume und Bauzäune +++ Verkehrsbehinderungen +++ Probleme im Bahnverkehr +++

In Erlensee (Main-Kinzig) deckte der Wind ein Dach ab. Bild © maintower

Tief "Egon" hält Hessen in Atem: Wir tickern aktuelle Entwicklungen zur Wetter- und Verkehrslage in Hessen. Eine nachrichtliche Zusammenfassung finden Sie hier. Auf manchen Endgeräten kann es zu Darstellungsproblemen des Tickers kommen; in diesem Fall nutzen Sie bitte diesen Link .