Mitten im Hochsommer fallen in Teilen Hessens bis zu 80 Liter Regen an einem Tag. Schuld ist ein Tief, das erst am Mittwochmorgen langsam weiterzieht. Und auch danach wird es nicht gleich so richtig gut.

"... und wenn's genug geregnet hat, dann hört es wieder auf", heißt es in einem beliebten Kinderlied. Aber von wegen - seit Montagmorgen hat es in vielen Teilen Hessens nun wirklich mehr als genug geregnet. Und es hört einfach nicht auf.

Schuld daran ist Alfred, "ein Tief, das sich über Mitteleuropa festgesetzt hat und jetzt hier abregnet", erklärt hr-Meteorologe Jörg Pfeifer. Und wie: 80 Liter pro Quadratmeter fielen beispielsweise zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag in Witzenhausen (Werra-Meißner), mehr als 70 Liter waren es in Wahlsburg, deutlich über 60 Liter in Grebenstein (beide Kassel) und in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner).

Steigende Pegelstände

Der Schwerpunkt der Regenfälle liegt also ganz klar auf Nordhessen - und hat schon erste Auswirkungen: In Werra und Weser steigen die Wasserstände deutlich, meldet das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Die Wasserstände einiger kleinerer Bäche hatten bereits am Dienstagmittag die erste von drei Meldestufen überschritten . In der Nacht auf Mittwoch sollen weitere folgen, teilt das HLNUG mit.

Das bedeutet aber nicht, dass es im Rest des Landes trocken wäre. Auch in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet rechnen die Meteorologen mit bis zu 70 Litern Regen pro Quadratmeter.

Es bleibt wechselhaft

Noch bis Mittwochmorgen hängt Alfred fest, bevor er im Tagesverlauf dann langsam nach Osten weiterzieht. Am Abend soll der Dauerregen in den meisten Landesteilen vorbei sein. Aber der Sommer kommt deshalb so schnell nicht wieder: "Es bleibt wechselhaft", sagt Meteorologe Pfeifer.

Ein Glück für jeden, der die dritte Strophe des Kinderlieds verinnerlicht hat: "Es regnet, es regnet, was kümmert uns das - wir sitzen im Trocknen und werden nicht nass!" Oder für alle, die gerade ganz weit weg im Urlaub sind.

Sendung: Alle Wetter, hr-Fernsehen, 25. Juli 2017, 19.15 Uhr