Die Polizei hat den Tierquäler gefasst, der einen Hund im Lahn-Dill-Kreis an einem Baum erhängt hat: Es ist der 26 Jahre alte Besitzer des Tieres. Der Mann legt ein Geständnis ab.

Rund anderthalb Wochen nach dem Fund eines erhängten Hundes im Schöffengrunder Ortsteil Schwalbach (Lahn-Dill) hat die Polizei den Täter ermittelt. Ein Tatverdächtiger habe ein Geständnis abgelegt, sagte ein Polizei-Sprecher. Es handelt sich um den kürzlich ermittelten Halter des Hundes, einen 26-Jährigen aus Mittelhessen.

Täter sprach von "Kurzschlussreaktion"

Der Mann habe zugegeben, den Hund im Schwalbacher Wald aufgehängt zu haben. "In seiner Vernehmung sprach er von einer Kurzschlussreaktion, die er auf seine belastende private und berufliche Situation zurückführte", teilte der Polizei-Sprecher mit. Der Mann habe angegeben, dass die Belastung in Verbindung mit dem Wesen des Hundes zu groß geworden sei. Also habe er sich entschlossen, das Tier zu töten.

Die Polizei wirft dem Mann das Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund vor. Das Tierschutzgesetz sieht hierfür eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

An Baum aufgehängt

Ein Spaziergänger hatte das tote Tier am 30. Januar entdeckt. Jemand hatte den zwei bis drei Jahre alten Hund an einem Baum erhängt. "Lediglich die Hinterläufe und das Gesäß hatten Bodenkontakt", teilte die Polizei mit. Der Hund müsse einen qualvollen Tod gestorben sein. Laut Polizei gab der Besitzer in der Vernehmung an, dass er nicht bis zum Tod des Tieres an dem Baum gewartet habe.

Mit einem drastischen Foto hatten die Beamten nach dem Täter gefahndet. Auch Tierschutzorganisationen beteiligten sich an der Suche nach dem Tierquäler. Peta setzte eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die den Täter überführen. Auch Tasso e.V. versprach in einem Facebook-Post 1.000 Euro.