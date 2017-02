Tierquäler hängt Hund an Baum auf

Die Polizei spricht von einem unfassbaren Fall von Tierquälerei: Im mittelhessischen Schöffengrund ist ein Hund mit einer Leine an einem Baum erhängt worden.

Mit einem drastischen Foto fahndet die Polizei seit Montag nach einem unbekannten Tierquäler. Das Bild zeigt einen toten Hund - "eine Hüte- oder Schäferhundmischung". Ein Spaziergänger fand das dunkelgraue Tier vor einer Woche in einem Wald in der Nähe des Schöffengrunder Ortsteil Schwalbach (Lahn-Dill). Jemand hatte den zwei bis drei Jahre alten Hund an einem Baum erhängt.

In zwei Metern Höhe an Baum geleint

"Es muss ein qualvoller Tod gewesen sein", sagte ein Polizeisprecher. Der oder die Täter hatten die Leine, in der der Kopf des Hundes steckte, in etwa zwei Metern Höhe an dem Baum befestigt und dann stramm gezogen. "Lediglich die Hinterläufe und das Gesäß hatten Bodenkontakt", heißt es im Polizeibericht.

Mit der Veröffentlichung der Fotos verbinden die Ermittler die Hoffnung auf Hinweise: Wer kennt das getötete Tier, wer vielleicht sogar die Leine? Sie ist geflochten und hat drei Metallringe zur Einstellung der Leinenlänge. "Töten eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund", lautet die Straftat, wegen der ermittelt wird.