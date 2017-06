Ein Unbekannter hat einem Pferd auf einer Koppel im nordhessischen Eschwege tödliche Verletzungen zugefügt. Wenige Tage zuvor war in der Nähe eine Stute übel misshandelt worden.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter ein Pferd im nordhessischen Dorf Germerode (Werra-Meißner) so schwer verletzt, dass das Tier starb. Der Halter fand das Tier am Mittwochmorgen tot auf der Wiese liegend, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Mann hatte das Tier am Abend zuvor zum letzten Mal lebend gesehen.

Gleichzeitig wurde ein weiterer Angriff angezeigt, der sich einige Tage zuvor in der Nähe zugetragen hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. In diesem Fall habe der Täter einer Stute einen spitzen Gegenstand ins Geschlechtsteil eingeführt. Das Pferd erlitt Schnitt- und Schürfwunden. Die Kripo Eschwege sucht nach Zeugen.