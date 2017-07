Hessen schließt Landgestüt in Dillenburg

Das Landgestüt Dillenburg steht vor dem Aus. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will die defizitäre Einrichtung schließen - vor allem aus Tierschutzgründen.

Das von der Grünen-Politikerin Priska Hinz geführte Umweltministerin bestätigte am Montag dem hr, dass das landeseigene Gestüt Dillenburg geschlossen werden soll. Mit der Stadt seien darüber bereits im November 2016 und im Januar 2017 Gespräche geführt worden.

Ministerium: "Hengsthaltung nicht tragbar"

Weitere Informationen Das Landgestüt Dillenburg wurde 1869 durch Zusammenlegung der Landgestüte Weilburg, Kassel und Korbach als preußisches Hessen-Nassauisches Landgestüt gegründet. Es bildet Pferdewirte aus und betreibt eine Reitschule. Ende der weiteren Informationen

Als Gründe wurden unter anderem Tierschutz-Bedenken angeführt. Die Hengsthaltung in dem Gestüt sei im Sinne eines effektiven Tierschutzes nicht tragbar, hieß es in einem Statement des Ministeriums. Darüberhinaus gehöre der Betrieb eines Landesgestüts nicht zu den hoheitlichen Aufgaben einer Landesregierung. Das Gestüt hatte in der Vergangenheit immer wieder rote Zahlen geschrieben.

In einem dreiseitigen Schreiben hatte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) die Stadt über die geplante Schließung informiert. Laut einem Bericht des Portals mittelhessen.de soll sie sich dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf bezogen haben, das für Pferde einen mehrstündigen Auslauf täglich fordere.

Stadt bedauert Entscheidung

Dillenburgs stellvertretene Bürgermeisterin Elisabeth Fuhrländer (CDU) sagte dem hr, sie bedauere die Entscheidung. Dillenburg habe immer gehofft, die Schließung verhindern zu können. Mit dem Land werde derzeit über die Abwicklungsmodalitäten verhandelt. Eine Abwicklung bis zum Herbst halte sie für unwahrscheinlich.

Seitens der Regierung hieß es, das Land unterstütze die Kommune bei der Suche nach einer Lösung, was die Nutzung der frei werdenden Gebäude betrifft, ebenso bei der konzeptionellen Planung. Dem Ministerium zufolge wäre etwa eine Nutzung als Wohnraum denkbar.

