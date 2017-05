Ein mit 30 Rindern beladener Transporter ist am Donnerstagfrüh auf der A45 bei Wetzlar umgekippt. Das Veterinäramt prüft nun, ob Tiere eingeschläfert werden müssen. Die Autobahn ist in beiden Richtungen gesperrt.

Der Unfall passierte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar-Ost. Der Tiertransporter war laut Polizei in Richtung Hanau unterwegs, als der Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache umkippte. Mehr als 30 Rinder hatte der Lkw nach ersten Angaben geladen.

Fachleute vom Veterinäramt prüfen nun, wie schwer verletzt die Tiere sind. Je nachdem werden sie in ein Ersatzfahrzeug umgeladen oder müssen aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. Der Lkw-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die A45 wurde wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Laut Polizei dürfte die Sperrung mindestens bis 7 Uhr dauern.

Sendung: hr-iNFO, 04.05.2017, 6.00 Uhr