Nach dem Tod zweier Handwerker im Keller eines Einfamilienhauses in Taunusstein sind die Hintergründe der Gewalttat offenbar geklärt. Alles spricht für einen Streit unter Verwandten.

Wenige Stunden nach dem Tod der beiden 38 und 52 Jahre alten Handwerker in Taunusstein-Seitzenhahn (Rheingau-Taunus) ist das Rätsel offenbar schon gelöst. Wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Freitagnachmittag mitteilten, handelt es sich bei dem Fall eindeutig um eine Gewalttat. Dies hätten die Spurensicherung am Tatort sowie die Ergebnisse der Obduktion ergeben.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler liegt demnach der Verdacht nahe, dass der 38-Jährige zunächst seinen Cousin mit einem Werkzeug erschlagen und sich anschließend selbst mit einem Messer erstochen hat. Die entsprechenden Tatwaffen wurden von den Kriminalbeamten sichergestellt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht, so die Behörden.

Verputzarbeiten im Keller

Die beiden toten Männer waren am Donnerstagabend von der Bewohnerin des Einfamilienhauses entdeckt worden. Sie hatte das Gebäude Stunden zuvor verlassen und die Handwerker alleine zurückgelassen. Die Männer waren im Keller mit Verputzarbeiten beschäftigt. Die Bewohnerin rief nach Entdeckung der Opfer den Rettungsdienst, der jedoch nur noch den Tod der beiden Handwerker feststellen konnte.

Zu den Hintergründen der Bluttat konnten die Fahnder noch keine gesicherten Angaben machen. Dazu seien weitere Ermittlungen und Befragungen notwendig, hieß es in einer Mitteilung.