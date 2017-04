Bei einer Schlägerei in der Diskothek "Gibson" kam ein Mann ums Leben. Die mutmaßlichen Täter stehen nun vor Gericht.

Club-Besucher in Frankfurt tot geprügelt

Ein Besucher des Frankfurter Clubs "Gibson" starb vor zwei Jahren nach Faustschlägen ins Gesicht. Nun hat das Landgericht den Haupttäter härter bestraft als die Staatsanwaltschaft es wollte.

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge muss der 40 Jahre alte Hauptangeklagte im Prozess um den Tod eines Gasts des Frankfurter Clubs "Gibson" für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Gegen die beiden Mitangeklagten verhängte das Landgericht in seinem Urteil am Freitag drei beziehungsweise zweieinhalb Jahre Gefängnis wegen Körperverletzung.

Hauptangeklagter im Gerichtssaal verhaftet

Die Schwurgerichtskammer lag bei allen Angeklagten erheblich über den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft. Nach dem Ende der Urteilsbegründung wurde der bislang auf freiem Fuß befindliche Hauptangeklagte im Gerichtssaal verhaftet. Es bestehe eine erhebliche Fluchtgefahr, hieß es. Wegen seiner 14 einschlägigen Vorstrafen sei bei dem Hauptangeklagten "Hopfen und Malz" verloren, sagte die Vorsitzende Richterin.

Der ehemalige Türsteher und Mitglied der rockerähnlichen Gruppe Osmanen hatte laut Urteil im Mai 2015 im "Gibson"-Club einem Betrunken so heftig ins Gesicht geschlagen, dass er stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Der 41-Jährige starb wenige Tage nach der Attacke an inneren Blutungen. Laut Urteil hatte es überhaupt keinen Anlass gegeben, so zuzuschlagen.

Anklage hatte sechs Jahre gefordert

Für den Hauptangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von sechs Jahren beantragt. Weil er bei der Attacke den Tod seines Opfers lediglich fahrlässig in Kauf genommen habe, plädierte die Anklagevertreterin auf Körperverletzung mit Todesfolge und nicht auf Todschlag.

Bei dem Vorfall hatten die beiden Mitangeklagten dem reglosen Mann gegen den Kopf getreten. Zu Prozessbeginn vor rund einem halben Jahr hatte der Hauptangeklagte die Schläge bestritten.

Sendung: hr-iNFO, 28.04.2017, 11 Uhr