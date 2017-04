zum Artikel Zukäufe in Milliardenhöhe : Fresenius weiter in Shoppinglaune

Bad Homburg v. d. Höhe: Beim Bad Homburger Medizinkonzern Fresenius sitzen die Milliarden zurzeit locker: Nach dem jüngsten Mega-Deal in Spanien steht nun die nächste Groß-Übernahme in den USA an. Auch nach Darmstadt fließen ein paar hundert Millionen. [mehr]