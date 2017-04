Am Uniklinikum in Frankfurt wurde ein gefährlicher Keim entdeckt.

Die Isolierstation der Chirurgie im Frankfurter Uniklinikum ist teilweise gesperrt worden. Bei inzwischen fünf Menschen wurden lebensbedrohliche Keime entdeckt, drei davon sind tot - aber wohl aus anderen Gründen.

In inzwischen fünf Fällen wurde am Frankfurter Uniklinikum ein multiresistenter und möglicherweise lebensbedrohliche Keim Klebsiella Pneumoniae nachgewiesen. Am Samstag war zunächst noch die Rede von zwei Fällen.

Drei Patienten seien mittlerweile tot, hieß es am Sonntag. Man gehe jedoch "mit höchster Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass die Patienten aufgrund ihrer schweren Grunderkrankung und nicht wegen des nachgewiesenen Erregers gestorben seien.

Bei zwei Schwerstkranken - einem Mann und einer Frau - sei der Erreger nachgewiesen worden, bevor diese gestorben seien, teilte das Klinikum mit. Bei einem Patienten sei der Nachweis erst nach dessen Tod erfolgt. Bei zwei weiteren Personen sei eine Besiedelung mit dem Keim nachgewiesen worden, sie seien daran aber nicht erkrankt.

Patienten verlegt, Operationen verschoben

Wie der Ärztliche Direktor der Klinik, Jürgen Graf, sagte, wurden die betroffenen Bereiche nach dem geltenden Hygieneplan umfassend desinfiziert worden - zur Vorbeugung. Infolgedessen seien Patienten verlegt und Operationen verschoben worden.

Über die ersten beiden Patienten, einen Mann und eine Frau, informierte das Klinikum am Samstag, nachdem als erstes die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte.

Weitere Informationen Gefährliche Erreger Die Erreger Klebsiella Pneumoniae kommen unter anderem im Darm des Menschen vor und sind normalerweise ungefährlich. Bei Menschen mit geschwächten Immunsystemen oder in anderen Körperregionen als dem Magen-Darm-Trakt können sie jedoch lebensbedrohlich sein. Ende der weiteren Informationen

Der Patient war zuvor aus einem Krankenhaus im Rhein-Main-Gebiet mit sehr geringen Überlebenschancen ans Uniklinikum verlegt worden. Die frisch operierte Krebspatientin lag laut Bild auf der Intensivstation in einem Zimmer mit dem Mann. Beide kämpften ums Überleben und verstarben kurz darauf.

"Diese Keime sind besonders klebrig. Das heißt, es reicht nicht, dass man sie mit Desinfektionsmitteln benetzt", erklärte Graf. Man müsse sie mit mechanischen Maßnahmen von Oberflächen entfernen. Das sei besonders mühsam. Graf rechnet damit, dass die Maßnahmen bis Mitte kommender Woche abgeschlossen sein werden.

"Keine Gefahr für andere Patienten"

Um weitere Übertragungen zu vermeiden, trennt die Klinik bei den Patienten nun strikt zwischen denen, die zu dem Zeitpunkt, als die Keime entdeckt wurden, auf der Intensivstation waren und neu aufgenommenen Patienten. "Es besteht gegenwärtig nach unserer Kenntnis keine Gefahr für andere Patienten", sagte Graf.

Die Klinik geht davon aus, dass die beiden Patienten aufgrund ihrer schweren Grunderkrankungen gestorben sind und nicht wegen des gefährlichen Erregers. Die Leichenscheine der Patienten seien dennoch vorschriftsmäßig mit der Todesursache "ungeklärt" gekennzeichnet worden.