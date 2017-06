Ein 30 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Frankfurt von einem Gerüst erschlagen worden. Gegen den Kranführer, der das Gerüst zum Kippen brachte, wird nun ermittelt.

Bild © picture-alliance/dpa

Der Arbeitsunfall sei bereits am Montagmorgen im Frankfurter Stadtteil Gallus passiert, berichtete die Polizei am Dienstag. Demnach hatte ein 30 Jahre alter Mann an einer Betonschalung auf einer Baustelle an der Mainzer Landstraße gearbeitet. Die Schalung war noch mit einer Kette an einem Kran befestigt. Ohne dies zu wissen, hob der Kranführer die Kette an. Dabei kippte das Traggerüst und stürzte auf den Arbeiter. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Gegen den 38 Jahre alten Kranführer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eigeleitet.