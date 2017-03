In der Küche eines Wohnhauses in Wiesbaden ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam eine 90 Jahre alte Bewohnerin ums Leben.

Die 90 Jahre alte Frau aus Wiesbaden ist vermutlich durch eine Unachtsamkeit am Herd ums Leben gekommen. Die Frau starb am Donnerstagmorgen nach ersten Erkenntnissen an einer Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Brand war in der Küche ihrer Wohnung in einem Hinterhaus im Stadtteil Biebrich ausgebrochen. Die genaue Ursache muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Für Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät

Die Feuerwehr war um 7.53 Uhr Uhr alarmiert worden. Als zwei Löschtrupps mit schweren Atemschutzgeräten eintrafen, stand die Wohnung im 1. Obergeschoss des Hinterhauses bereits in Flammen. Obwohl die Einsatzkräfte die Lage schon nach neun Minuten im Griff hatten, kam für die Bewohnerin der Wohnung jede Hilfe zu spät. Feuerwehrleute fanden die Leiche der 90-Jährigen in der Küche.

Eine Gefahr für andere Hausbewohner hat nach Angaben der Feuerwehr nicht bestanden. Der Sachschaden in der Wohnung beträgt etwa 25.000 Euro.