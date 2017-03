Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen in Frankfurt mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Der 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der 53 Jahre alte Biker aus Hattersheim war am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr in Frankfurt-Sossenheim unterwegs in Richtung Autobahn, wie die Polizei berichtete. Als ein entgegenkommender Pkw auf einen Parkplatz einbiegen wollte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Siegener Straße, auf der der Unfall passierte, vorübergehend gesperrt. Gutachter sollen nun den genauen Unfallhergang klären.