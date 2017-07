Abgesperrter Tatort in Königstein

Abgesperrter Tatort in Königstein Bild © Michael Seeboth (hr)

Tödlicher Streit in Königstein

Bei einem Streit zwischen zwei Personen ist in Königstein ein Mensch getötet worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Nach Polizeiangaben war es am Mittwochnachmittag in der Georg-Pingler-Straße in Königstein (Hochtaunus) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Angaben zu Geschlecht und Alter der Beteiligten machte die Polizei nicht.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Am Ende war einer der Kontrahenten tot. Die mutmaßliche Tatwaffe, nach hr-Informationen ein Messer, wurde am Tatort gefunden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht.

Derzeit sind Polizeikräfte zur Spuren- und Beweissicherung vor Ort. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt. Der Busverkehr ist eingeschränkt. Zu den Hintergründen des Streits ist noch nichts bekannt.

Sendung: hessenschau, 19.7.2017, 19.30 Uhr