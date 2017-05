U-Bahn in Frankfurt (Archiv)

Nach dem tödlichen U-Bahn-Unfall in Frankfurt hat die Polizei Details zum Unfallhergang genannt. Demnach wollte die Frau zwischen den Wagen der U-Bahn durchsteigen, als der Zug anfuhr.

Bei dem tödlichen U-Bahn-Unfall an der Haltestelle "Dornbusch" war am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine 36 Jahre alte Frau aus Frankfurt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Frau wollte zwischen U-Bahn-Wagen steigen

Sie war am Samstag gegen 15.30 Uhr von einem Zug der Linie 1 erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war beim Anfahren des Zuges, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn geraten und wurde mitgeschleift.

Mit Hilfe von Zeugen und eines Sachverständigen konnte der Unfallhergang geklärt werden, erklärten die Ermittler am Sonntag. Demnach hatte die 36-Jährige wohl versucht, zwischen zwei Wagen der stehenden U-Bahn hindurchzusteigen. Als die Bahn anfuhr, verlor sie offenbar den Halt, fiel von den Puffern und zog sich die tödlichen Verletzungen zu.

Schockierte Fahrgäste

Die Feuerwehr betreute schockierte Fahrgäste, die den Unfall mit angesehen hatten. Während der Bergungsarbeiten war die Eschersheimer Landstraße im Frankfurter Stadtteil Dornbusch bis etwa 19.15 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Verkehr. Auch die U-Bahnen der Linien 1, 2, 3 und 8 fuhren etwa drei Stunden lang nur eingeschränkt.

