Bei einem Unfall auf der A4 bei Wildeck ist ein 34-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Der Wagen der beiden Männer aus Thüringen war am Dienstagabend zwischen Wildeck-Hönebach und Wildeck-Obersuhl (Hersfeld-Rotenburg) zunächst gegen die Mittelleitplanke gestoßen und anschließend im gegenüberliegenden Graben gelandet, wie die Polizei mitteilte.



Dabei wurde der 34 Jahre alte Beifahrer tödlich verletzt. Der 51-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Westen.

Sendung: hr-iNFO, 18. Juli 2017, 22 Uhr