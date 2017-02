Ein knappes Jahr nach einem Tortenwurf auf die AfD-Politikerin Beatrix von Storch kommt der Fall nun vor das Kasseler Amtsgericht. Strafbefehle hatten die beiden Beschuldigten zuvor abgelehnt.

Mit Sahnetorte und Videokamera in der Hand und einem "Happy Birthday" auf den Lippen hatten sich die 27 und 32 Jahre alten Männer im Februar 2016 in einem Kasseler Hotel Zutritt zu einer internen AfD-Sitzung verschafft. Der Kuchen, ein mit Sprühsahne garnierter Tortenboden, landete mitten im Gesicht des unfreiwilligen Geburtstagskinds Beatrix von Storch.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Auch der zweite stellvertretende Parteivorsitzende Albrecht Glaser bekam etwas ab. Später wurde das Video der klebrigen Attacke bei YouTube veröffentlicht.

Strafbefehle abgelehnt

Was damals als Protest einer Berliner Aktivistengruppe gegen die umstrittene rechtspopulistische Partei für Schlagzeilen sorgte, wird nun ein Fall für die Justiz. Nachdem die beiden Beschuldigten Strafbefehle über 40 beziehungsweise 50 Tagessätze in nicht genannter Höhe ablehnten, kommt es am 13. April vor dem Kasseler Amtsgericht zur Verhandlung. Das teilte Oberstaatsanwalt Götz Wied am Mittwoch auf Nachfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der HNA . Die Anklage lautet auf Beleidigung.

Eine Anzeige des Tortenwerfers, der angab, von AfD-Sitzungsteilnehmern geschlagen und getreten worden sein, verlief dagegen bislang im Sand. "Es läuft ein Verfahren gegen Unbekannt. Jemanden zu ermitteln, ist nicht gelungen", erklärte Wied.

Auch Dach-Kletterer angeklagt

Neben den beiden Berlinern muss sich auch ein Mann aus Kassel vor dem Amtsgericht verantworten. Der 25-Jährige war aus ähnlichen Motiven wie die Tortenwerfer auf das Dach des AfD-Tagungshotels geklettert und hatte ein Protest-Banner befestigt. Der Kasseler wehrte sich ebenfalls gegen einen Strafbefehl wegen Hausfriedensbruchs und wurde für den 17. Mai vor Gericht geladen. Aktivisten wollen den Prozess laut Ankündigung kritisch begleiten.