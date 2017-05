Er trug nur Boxershorts und lag mehrere Stunden im Wasser: Im Main bei Mühlheim ist am Sonntag eine Leiche entdeckt worden. Inzwischen hat die Polizei den Mann identifiziert.

Die Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim. Hier wurde die Leiche des Mannes entdeckt. Bild © Dontworry, Wikicommons (cc by-sa 3.0)

In Mühlheim (Kreis Offenbach) ist am Sonntagabend eine Wasserleiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen den Mann gegen 18.30 Uhr in der Nähe der Mühlheimer Mainfähre entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Zu dem Zeitpunkt lag der Mann aber schon seit mehreren Stunden tot im Wasser.

Er war nur mit Boxershorts bekleidet, daher ist ein Badeunfall nicht auszuschließen, ebensowenig wie Selbstmord. Spuren von Gewalt gibt es nicht. Die Polizei schreibt, eine Straftat könne "mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden".

Foto veröffentlicht

Unklar war zunächst die Identität der Leiche. Um sie herauszufinden, veröffentlichte die Polizei zwischenzeitlich ein Foto des Mannes. Am Montagabend wurde dann bekannt, dass der Mann identifiziert wurde. Einzelheiten will die Polizei am Dienstag bekannt geben.