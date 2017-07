Auf einer Kreisstraße bei Karben sind zwei Motorräder frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, der jüngere der beiden starb dort kurz darauf.

Zu dem Unfall in der Wetterau kam es nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 18.55 Uhr auf der Kreisstraße 9 zwischen Karben-Petterweil und der B3. Demnach geriet ein 39 Jahre alter Kradfahrer aus Karben in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dort kollidierte er mit der entgegenkommenden Maschine eines 57-jährigen und ebenfalls aus Karben stammenden Mannes. Beide Fahrer kamen schwer verletzt in Frankfurter Kliniken. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Unfallverursacher starb kurz nach seiner Einlieferung, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang und die Ursache klären. Die Kreisstraße war zwecks Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme in beiden Richtungen mehr als zwei Stunden gesperrt.