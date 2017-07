Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus in Gudensberg.

Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus in Gudensberg. Bild © Hessennews TV

Totes Baby in Wohnung gefunden

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Wohnung im Schwalm-Eder-Kreis sind die Umstände weiter rätselhaft. Die Polizei schließt eine Gewalttat aus. Entgegen ersten Informationen musste ein weiteres Kind nicht wiederbelebt werden.

In Gudensberg (Schwalm-Eder) ist am Sonntagabend ein drei Monate altes Mädchen tot in einer Wohnung gefunden worden.

Ein 17 Monate altes Geschwisterkind musste entgegen erster Informationen nicht reanimiert werden. Nach Polizeiangaben vom Montag habe das Kleinkind lediglich tief geschlafen und sei nach dem Eintreffen der Rettungskräfte von selbst wach geworden. Das Mädchen kam vorsorglich jedoch ins Krankenhaus.

Für den Säugling kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Mutter stand unter Schock und wurde mit dem älteren Mädchen in ein Kasseler Krankenhaus geflogen.

Experten suchen Spuren

Die Hintergründe für den Tod des Säuglings waren auch am Montagmorgen noch unklar. Die Polizei schloss eine Gewalttat und Gasaustritt aus, machte aber keine weiteren Angaben. "Ein schwieriger Fall", sagte ein Polizeisprecher, ohne Einzelheiten zu nennen. Zur Klärung der Todesursache wird noch am Montag eine Obduktion durchgeführt.

"Die Mutter war am Abend vermutlich im Haus und hatte dem Vater eine Nachricht zukommen lassen", sagte der Sprecher. Der Vater sei zu der Zeit mit einer älteren Tochter unterwegs gewesen. Er soll dann einen Nachbarn angerufen und diesen gebeten haben, nach den Kindern zu schauen. Der Nachbar verständigte dann die Rettungsleitstelle.