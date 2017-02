Wer vermisst ein Krokodil? Die Polizei sucht den Besitzer eines toten Reptils, das in Schlitz entdeckt wurde.

Das etwa ein Meter lange Tier lag in einem Graben in Schlitz (Vogelsberg). Anwohner entdeckten das Krokodil am Montagmittag und alarmierten die Polizei, wie die Beamten am Donnerstag bekannt gaben.

Um die Todesursache des Reptils zu ermitteln, soll der Kadaver im Labor untersucht werden. Die Echse wies laut Polizei schon Tierfraß auf. Ob das Krokodil bereits ausgewachsen war oder ob es sich um ein Jungtier handelt, ist noch nicht bekannt.

Auch wem das Tier gehörte, ist noch unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.