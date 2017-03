Der Fahrer dieses Transporters starb an seinen Verletzungen.

Der Fahrer dieses Transporters starb an seinen Verletzungen. Bild © Hessennews TV

Wenige Stunden nach einem Unfall auf der A44 bei Kassel ist der Fahrer eines Transporters an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der 47-Jährige war mit hohem Tempo auf einen stehenden Lastwagen geprallt.

Mit schweren Verletzungen war der 47 Jahre alte Fahrer eines Transporters am Dienstagabend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei mitteilte.

In Fahrzeug eingeklemmt

Der Mann aus dem niedersächsischen Hann. Münden war zuvor auf der A44 bei Kassel in hohem Tempo gegen einen am Stauende wartenden Lastwagen geprallt. Er wurde in seinem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Sattelzugfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die A44 war in Richtung Kassel rund eine Stunde vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.