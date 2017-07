Die Leichen der beiden nordhessischen Soldaten, die bei einem Hubschrauber-Absturz in Mali ums Leben gekommen sind, sind in Deutschland. An einem Trauerakt in Köln nahmen auch Angehörige und Verteidigungsministerin von der Leyen teil.

Die Leichen der beiden in Mali bei einem Hubschrauberabsturz umgekommenen Bundeswehr-Soldaten sind zurück in Deutschland. Die Särge der Nordhessen wurden am Samstagabend auf dem Flughafen Köln-Wahn von Kameraden in Empfang genommen.

Auch Angehörige und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) waren bei der Zeremonie dabei. Die Körper waren mit einem Airbus der Luftwaffe von Westafrika nach Köln geflogen worden.

In einem Hangar begann am Abend eine kurze Trauerzeremonie, eine sogenannte Ehrenvolle Aufnahme. Sie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei wurden die Särge durch ein Spalier in einen Hangar getragen und sollten durch Militärseelsorger gesegnet werden. In einer Kapelle sollten sich die Angehörigen dann verabschieden können.

Bestürzung nach dem Absturz

Die beiden Soldaten waren in Fritzlar stationiert. Ihr Tiger-Kampfhubschrauber war am Mittwoch im westafrikanischen Mali abgestürzt. Die Ursache wird noch untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Maschine nicht abgeschossen. Es sind die ersten Todesfälle von Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz seit 2015.

Auch in der Landespolitik und in Fritzlar wurde um die toten Soldaten getrauert. Der Kommandeur des Kampfhubschrauberregiments sprach von schweren Stunden im gesamten Regiment. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel und andere Landespolitiker äußerten ihre Anteilnahme.

Sendung: hr-iNFO, 29. Juli 2017, 16 Uhr