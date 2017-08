Die Trauerfeier für die mit einem Kampfhubschrauber in Mali abgestürzten nordhessischen Bundeswehr-Soldaten findet am Donnerstag im Fritzlarer Dom statt. Sie wird auch auf einer Großbildleinwand übertragen.

Die Trauerfeier beginnt am Donnerstag um 13 Uhr in Fritzlar (Schwalm-Eder) im Kaiserlichen Dom St. Peter. Das teilte das Presse- und Informationszentrum des Heeres am Dienstag mit. Die getöteten Soldaten gehörten zum Kampfhubschrauberregiment "Kurhessen", das in der Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne stationiert ist.

Zusammen mit Familienangehörigen und Freunden nimmt die Bundeswehr Abschied von den Soldaten. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, nehmen an der Zeremonie teil. Wegen der Platzknappheit in der Kirche soll die Trauerfeier auf eine Großbildleinwand übertragen werden.

Absturzursache noch immer ungeklärt

Die beiden Soldaten, ein 33 Jahre alter Major und ein 47-jähriger Stabshauptmann waren am Mittwoch vergangener Woche etwa 70 Kilometer nordöstlich der malischen Stadt Gao aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Tiger-Hubschrauber abgestürzt und ums Leben gekommen.

Die so genannte Ehrenvolle Aufnahme in der Heimat erfolgte am Samstag auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn unter Anwesenheit der Angehörigen und Verteidigungsministerin von der Leyen.