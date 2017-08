zum Artikel Nach Hubschrauberabsturz in Mali : Trauerakt für getötete Soldaten

Fritzlar: Die Leichen der beiden nordhessischen Soldaten, die bei einem Hubschrauber-Absturz in Mali ums Leben gekommen sind, sind in Deutschland. An einem Trauerakt in Köln nahmen auch Angehörige und Verteidigungsministerin von der Leyen teil. [mehr]