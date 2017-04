Es wird ungemütlich: Schon die Osterfeiertage sind recht wechselhaft. Doch in den kommenden Tagen werden die Temperaturen voraussichtlich noch weiter fallen. Dann droht sogar Glättegefahr auf den Straßen.

Kühles und wechselhaftes Wetter hat schon am Sonntag so manchen Hessen bei seinem österlichen Nachmittagsspaziergang begleitet. In den nächsten Tagen wird es nicht besser - im Gegenteil: "Es kommt noch kältere Luft aus Nordosten - deswegen sollten Hobbygärtner für die nächsten Nächte ihre Pflanzen hereinnehmen", warnt hr-Meteorologe Michael Köckritz.

In der Nacht zum Montag gibt es gebietsweise Regen, im Bergland zum Teil Schneefall. Bei Tiefstwerten von 6 bis 1 Grad bestehe vor allem im Bergland Glättegefahr. Stellenweise kann es Bodenfrost geben. In den Hochlagen werden +2 bis -1 Grad erreicht. "Autofahrer sollten in den nächsten Tagen morgens grundsätzlich wegen möglicher Glätte vorsichtig fahren", sagt der hr-Meteorologe.

Regen, Schnee- und Graupelschauer

Tagsüber fällt am Montag gebietsweise auch kräftiger Regen, in den Mittelgebirgen ist Schnee dabei. Im Tagesverlauf ist mit wechselnder Bewölkung mit einzelnen Regen-, Schnee- und Graupelschauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad, auf den Bergen bei 3 bis 7 Grad.

In den drauffolgenden Nächten rutschen die Temperaturen weiter ab: Am Dienstag liegen die Tiefstwerte bei 3 bis -2 Grad, am Mittwoch bei 1 bis -5 Grad, am Donnerstag bei 0 bis -6 Grad. Besonders der Norden sollte sich auf niedrige Temperaturen einstellen: Im Kellerwald seien in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag bis zu -4 Grad möglich.

Trockenheit ist nicht beendet

Obwohl in den kommenden Tagen immer wieder Schauer über das Land ziehen, wird das die unter der Trockenheit der vergangenen Wochen und Monate leidenden Gärtner und Landwirte kaum trösten, so Köckritz: "Mehr als 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter werden es bis Freitag kaum werden - die Trockenheit ist damit nicht beendet." Mit Temperaturen um die 20 Grad rechnet der hr-Meterologe frühestens wieder gegen Ende April.

Sendung: hessenschauwetter, 16. April 2017, 19.58 Uhr