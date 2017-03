zum Artikel Zweiter Todestag von Tugçe Albayrak : Der Fall Tugçe und die Frage der Schuld

Offenbach: Vor zwei Jahren starb Tugçe Albayrak nach einer Auseinandersetzung in Offenbach an den Folgen eines Schlags. Der Name Tugçe wurde zum Symbol für Zivilcourage. Rückblickend ist aber nicht alles so eindeutig. [mehr]