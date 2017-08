Ein Kabelbrand in einer Stromleitung hat am Sonntag den U-Bahn-Betrieb rund um die Bockenheimer Warte in Frankfurt gestört. Am späten Abend wurde die Reparatur beendet.

Gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen konnten in Frankfurt die U-Bahnen der Linien U6, U7 und U4 rund um die Bockenheimer Warte nicht weiterfahren, weil sie keinen Strom mehr bekamen. Die Fahrgäste mussten aussteigen und wurden zunächst mit Taxis transportiert.

Störung am späten Abend behoben

Grund für den Stromausfall war ein Kabelbrand, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte. Der Versorger Mainova war den ganzen Tag über mit der Reparatur der betroffenen Stelle beschäftigt. Am späten Abend meldete die VGF, dass die U-Bahnen wieder fahren.

Wie es zu der Störung kam, war zunächst unklar. Die U6 und die U7 fuhren wegen der Störung nur bis Industriehof beziehungsweise Alte Oper. Dazwischen gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die U4 endete an der Messe. Die VGF informiert auf ihrer Homepage über aktuelle Störungen.

Sendung: hr-iNFO, 06.08.2017, 10.30 Uhr