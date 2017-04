Auf einer Landstraße bei Hofgeismar sind zwei Autos frontal zusammengeprallt. Sechs Menschen wurden schwer verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber flogen Einsätze - so schwer waren die Verletzungen, die zwei Menschen am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Nordhessen erlitten. Vier weitere Menschen wurden ebenfalls schwer verletzt, als in der Nähe von Hofgeismar (Kassel) zwei Autos frontal zusammenprallten.

Unfallverursacherin war nach Angaben der Polizei eine 20 Jahre alte Fahrerin, die mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 55 überholen wollte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Frau beim Wiedereinscheren aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Ihr Auto kam ins Schleudern, krachte auf der Gegenfahrbahn gegen ein anderes Fahrzeug und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Straße stundenlang gesperrt

Es waren die Fahrerin und ihre 14 Jahre alte Beifahrerin, die per Rettungshubschrauber schwer verletzt in Kliniken gebracht wurden. Mit schweren Verletzungen kamen zudem ein 22-Jähriger und ein 13-Jähriger im Auto der Unfallverursacherin in Krankenhäuser sowie die 73 Jahre alte Fahrerin des gerammten Autos und ihr 93 Jahre alter Ehemann.

Den Sachschaden veranschlagt die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Sie sperrte die Kreisstraße zwischen der Bundesstraße 83 und dem Hofgeismarer Stadtteil Beberbeck zweieinhalb Stunden lang für die Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Sendung: hessenschau, 12.04.2017, 19.30 Uhr